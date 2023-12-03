أصيبت سيدة بحروقٍ بالغة، إثر قيام زوجها بسكب البنزين عليها، أثناء سيرهما على طريق عام في تبوك، بسبب خلافات بينهما.
ووفقًا لمصدرٍ أمني، فإن الزوج كان يقود سيارة برفقة زوجته، وأثناء سيرهما على الطريق العام، حدث بينهما خلاف، فقام الزوج بإيقاف السيارة، وسكب البنزين على زوجته، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة.
وأشار المصدر إلى أن المرأة اشتبكت مع زوجها، فتعرضت هي الأخرى إلى بعض الحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية بتبوك تباشر التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر رجل يسكب البنزين على زوجته أثناء سيرهما على طريق عام في تبوك.. والكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.