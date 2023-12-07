تراند اليوم : وفاة الأمير مقدم طيار ⁧‫"طلال بن عبدالعزيز بن بندر‬⁩" ‏

صحيفة الخليج 365: توفي اليوم الأمير مقدم طيار "طلال بن عبدالعزيز بن بندر".

ونعى عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة الأمير الراحل داعين الله أن يغفر له وأن يرحمه.

وكتب الفنان فايز المالكي تغريدة نعى فيها الأمير قائلا: ببالغ الحزن والاسى تلقيت نبأ وفاة أخي وحبيبي وصديقي الأمير سلطان مقدم طيار ركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر

أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ، كل العزاء والمواساة لسيدي سمو الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز وأهله ومحبينه.

وكان الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر يشغل منصب قائد مجموعة القوات الجوية، برتبة مقدم طيار ركن.