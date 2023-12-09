شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفضل أدعية صلاح الابناء كما ثبتت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والان مع التفاصيل الكاملة

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في هذا الزمان الذي يتسم بكثرة التحديات والفتن، يكون الدعاء من أهم الوسائل التي يمكن أن تحقق الصلاح والحفاظ على الدين والقلوب.

أدعية صلاح الابناء

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نلتجيك ونستعين بك في رعاية أولادنا وأولاد المسلمين. نسألك يا الله أن تيسر أمورهم وتشرح صدورهم، وتوفقهم في دراستهم.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والرفعة والعلم النافع والعمل الصالح. زيّن أخلاقهم بالحلم والدين، وثبت قلوبهم على طاعتك.

أيضًا يا الله، اكن معهم وسدد خطاهم. اجعل وقتهم مباركًا، واجعلهم محافظين على دينهم ومثابرين في دراستهم. اللهم وفقهم ووفقنا، وسدد خطانا في تربيتهم ليكونوا حجة لنا لا علينا.

نسألك يا الله أن تعلمهم ما ينفعهم وتنفعهم بما علمتهم. اجعلهم للمتقين إمامًا. اللهم أحفظهم من الفتن والضلال، وارزقهم الهداية والنجاح في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعلهم سببًا لراحة قلوبنا وفرح أيامنا. يا رب العالمين، احفظ أبنائنا وأولاد المسلمين من كل سوء، واجعلهم قرة عيوننا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين.