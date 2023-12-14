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تراند اليوم : شاهد.. أحدث ظهور لسما المصري بعد خروجها من السجن

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صحيفة الخليج 365: نشرت الفنانة المصرية " " فيديو لها عبر حسابها الشخصي بانستغرام ، كأول ظهور لها بعد خروجها من السجن .

وظهرت سما في مقطع فيديو لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2023 ، أمس بآخر يوم في الانتخابات .

كما نشرت سما صورة لها وهي في منزلها بعد استيقاظها من النوم ، وعلقت قائلة " ليه بنصحي منفخين كده؟؟ شكلي وحش أوي ".

وكانت سما المصري أنهت مؤخرا فترة عقوبتها بالسجن سنتين، وأفرج عنها قبل عدة أسابيع، حيث دخلت السجن بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، وحكم عليها بالحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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