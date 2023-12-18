شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر العدس من البقوليات المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. مرضى السكري ووفق موقع "Health shots" فإن العدس لا يتسبب في ارتفاع سكر الدم عند مرضى السكري، بسبب انخفاض مؤشره الجلاسيمي، حيث يبلغ 8 درجات. سكر الدم ويتميز العدس باحتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد على ضبط مستويات سكر الدم، وذلك عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء. الأوعية الدموية ويمثل العدس أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأن أليافه الغذائية تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم. صحة القلب كما يتميز العدس أيضًا باحتوائه على حمض الفوليك الذي يعزز صحة القلب ويساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء، بمساعدة الحديد وفيتامين B1 المتوفرين به.

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.