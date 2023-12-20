شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص Galaxy Note من سامسونج.. سعر مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بالرغم من إيقاف سامسونج الكورية الجنوبية لسلسلة “الـ نوت”، إلا أن عشاقها يتهافتون لاإقتناء أي منها، ومن بين أميزها جوال Galaxy Note10 Plus.

تستطيع الحصول على Galaxy Note10 Plus بسعر 1660 درهماً إماراتياً لسعة 512 جيجابايت.

يأتى Galaxy Note10 Plus بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



زودت سامسونج Galaxy Note10 Plus بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.

يحتوي Galaxy Note10 Plus على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.



يمتلك Galaxy Note10 Plus بطارية قوية، تبلغ سعتها 4300 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.

يمكنك الحصول على Galaxy Note10 Plus بسعر 1660 درهماً إماراتياً لسعة 512 جيجابايت.