شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الاستعلام عن نتائج قرعة الجمعيات الأهلية في مصر 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

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إذا كنت من المتطلعين لأداء فريضة الحج هذا العام، يسعدنا أن نقدم لك الطريقة السلسة والبسيطة للاستعلام عن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445-2024 عبر موقع بوابة الحج المصرية الموحدة.

نتائج قرعة الجمعيات الأهلية في مصر 2024

اتبع الخطوات التالية للتحقق من نتيجتك بكل يسر:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة الحج.

أدخل رقم الهوية الوطنية المكون من 14 رقم، وكذلك رقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.

ستظهر لك كود تحقق على الموقع، قم بإدخاله بدقة لضمان صحة البيانات.

اضغط على زر البحث للاطلاع على نتيجة قرعة الحج الخاصة بك.

وفيما يتعلق بمعايير التسجيل على الحج بالجمعيات الأهلية، فإن وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت شروطًا رئيسية يجب تحقيقها لضمان التأهل لأداء الحج من خلال الجمعيات الأهلية. يُرجى مراعاة النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عضوًا في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية عند تقديم الطلب.

على المتقدم تسديد الاشتراك السنوي للجمعية.

يشترط أن تكون الجمعية أو المؤسسة التي ينتمي إليها المتقدم مقيدة قبل تاريخ محدد.

يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج في أعوام سابقة.

يتوجب على المتقدم ألا يعاني من أمراض مزمنة.

أيضاً، يُلحق بالمعايير قائمة بالفئات التي لا يشملها أداء مناسك الحج من خلال الجمعيات الأهلية، مع التركيز على الاعتناء بالصحة والسلامة العامة.