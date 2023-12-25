%71 فرصة هطول أمطار على جدة الثلاثاء والأربعاء

كما توقع «طقس السعودية» أن تكون السماء غائمة جزئيًا الأربعاء، مع احتمالية هبوب عواصف وفرص هطول أمطار، وأن تبلغ درجة الحرارة الصغرى 23 °C، والكبرى 30 °C، والرطوبة 61%.
ومع أنه من المحتم أن يكون طقس الخميس في جدة صافيا طوال اليوم، إلا أن هناك احتمال حدوث عواصف، وستبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 °C، والكبرى 29 °C، والرطوبة 65.6%، بينما ستبلغ نسبة هطول الأمطار 48.4%.
أما الطقس في نهاية الأسبوع الجاري فيتوقع أن يكون صافيا طوال اليوم، مع فرصة ضئيلة لهطول الأمطار بـ16.1% فقط. أما درجة الحرارة الصغرى فستبلغ 24 °C، والكبرى 30 °C، مع رطوبة تبلغ 61%.
وستختتم أيام الأسبوع السبت المقبل بطقس صافٍ طوال اليوم، مع فرصة هطول أمطار تبلغ 12.9% فقط. أما درجة الحرارة فستكون الصغرى 24 °C، والكبرى 30 °C، والرطوبة 62.9%.
وقد شهدت جدة هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي، خاصة السبت.
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