شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يواصل خدماته الخيرية حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، البرنامج التدريبي والتعليمي التطوعي الثالث والعشرين والرابع والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي نفذ خلال الفترة من 23 وحتى 30 ديسمبر 2023م، بمشاركة 24 متطوعًا ومتطوعة من مختلف التخصصات التعليمية والتدريبية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وجرى خلال الحملة تقديم دورات تدريبية في صيانة الهواتف المحمولة والحاسب اللوحي (التابلت)، والخياطة والتطريز، وتصميم الرسومات (الجرافيكي).

إضافة إلى تقديم محاضرات تعليمية للطلاب والمعلمات في اللغة الإنجليزية والفيزياء، واستشارات تربوية للأهالي وتوعية في الذكاء العاطفي، وتقديم ورش عمل في تنمية الذكاء العاطفي والتربية الواعية التي تساعد المعلمين والوالدين في التعامل مع مشاعرهم وأطفالهم لتمية الواعي الذاتي في تعليم وتوجيه الطفل لخفض التوتر والقلق المحيط بهم.

وأيضًا تدريب المدربين كرة القدم، للإسهام في رفع مستوى اللياقة البدنية لديهم، وتقديم دورات لتنمية مهارات الأطفال اللاعبين لكرة القدم ورفع مستواهم في اللياقة البدنية والمهارية والتكتيكية.

فضلا عن تقديم دورات تعليمية مكثفة في الفخار والحرف اليدوية، استفاد منها 430 فردًا من اللاجئين السوريين القاطنين في المخيم.

ويأتي ذلك امتدادًا للبرامج التطوعية التي تنظمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

خدمات الرعاية الصحية الأولية بصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2023.

وراجع العيادات 122 فردًا منهم 27 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 20 حالة، وعيادة الأمراض الباطنية 57 مريضًا.

فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 8 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 10 أفراد.

وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ112 مستفيدًا، وتنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات، فيما جرى ضخ 18 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب.

مركز الأطراف الصناعية في حضرموت

قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ376 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 1.816 خدمة، بلغت نسبة الذكور 62% ونسبة الإناث 38%، بينما شكّلت نسبة النازحين 19% والمقيمين 81% من إجمالي المستفيدين.

فيما جرى تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ70 مريضًا، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي، تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 306 أشخاص.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.