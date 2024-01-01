تراند اليوم : قتل نفسه بالخطأ.. تفاصيل وفاة عريس مصري بعد نشوب خلاف في منزل خطيبته

صحيفة الخليج 365: توفي شاب مصري، متأثرا بطلق ناري بالخطأ خرج من سلاح كان بحوزته، بسبب خلافات الخطوبة في محافظة المنيا جنوب القاهرة.

طلق ناري

وتلقت مديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بمقتل عريس، متأثرا بطلق ناري، بسبب خلافات إلغاء الخطوبة، بحسب موقع "المصري اليوم".

وكشفت التحريات الأولية أن "م ، ع ، أ" (22 سنة) قتل نفسه متأثرا بطلق ناري من "فرد خرطوش".

منزل خطيبته

وقال والده إن نجله توفي متأثرًا بطلق ناري بالرأس، من "فرد خرطوش"، كان بحوزته أثناء تدخل أهله، لاصطحابه من أمام منزل والد خطيبته، الذي قرر الانفصال عنها، وحصول المجني عليه على متعلقاته التي قدمها لها قبل الانفصال.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه كان في حالة انفعال، وأخرج "فرد خرطوش"، لإطلاق أعيرة نارية، فتدخل والده وعمه اللذين حاولا إقصاءه والاشتباك معه، فخرجت طلقة بالخطأ من السلاح لتسكن رأسه.