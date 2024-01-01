تراند اليوم : بسبب تصريحاته.. إسرائيل تعفي وزير خارجيتها "كوهين" من منصبه

صحيفة الخليج 365: قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، إجراء تعديلات في تركيبتها، وإعفاء إيلي كوهين من وزارة الخارجية وتعيينه وزيرا للطاقة والبنية التحتية.

وكشفت وسائل إعلامية محلية أن إعفاء كوهين من وزارة الخارجية جاء رداً على تصريحاته التي أكد فيها على تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذى شنته الفصائل الفلسطينية في غزة على مستوطنات الغلاف.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان مقتضب لها أنه تقرر حقيبة وزارة الخارجية إلى الوزير يسرائيل كاتس، وذلك بإسناد حقيبة وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى إيلي كوهين.