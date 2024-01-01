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الأرصاد تحذر من طقس المملكة خلال الأيام القادمة

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الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم حول استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الثلاثاء إلى الجمعة المقبلة على معظم محافظات المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الأماكن التي سوف تشهد تساقط أمطار هي العاصمة الرياض ومحافظاتها (الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية).

ومن المُتوقع أن تتكاثر بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مع ساعات صباح الاثنين، يتخللها هطول زخات محلية من الأمطار، خفيفة في غالبها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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