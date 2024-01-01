شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من طقس المملكة خلال الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم حول استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الثلاثاء إلى الجمعة المقبلة على معظم محافظات المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الأماكن التي سوف تشهد تساقط أمطار هي العاصمة الرياض ومحافظاتها (الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية).

ومن المُتوقع أن تتكاثر بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مع ساعات صباح الاثنين، يتخللها هطول زخات محلية من الأمطار، خفيفة في غالبها.