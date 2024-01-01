الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائمًا جزئيًا إلى غائم في معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، والباحة.

كما توقع المركز أن يكون هناك فرصة لتشكل الضباب في أجزاء من تلك المناطق، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فتوقع المركز أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.