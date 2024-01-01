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مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 34 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

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الرياض - علي القحطاني - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية الـ 34 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

حيث تحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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