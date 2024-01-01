شكرا لمتابعة خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 34 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 34 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

حيث تحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.