انت الان تتابع 13 فكرة لـ"قائمة أهداف صحية يومية" تزامن العام الجديد.. "الصحة" توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 7:50 صباحاً

دعت وزارة الصحة، مع حلول العام الميلادي الجديد، إلى كتابة الأهداف الصحية، مقدمة 13 فكرة تصلح لأن تكون أهدافاً في قائمة صحية يومية سهلة وقابلة للتحقق. وأبرزت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، أفكاراً لأهداف صحية يومية يمكن للفرد أن يواظب عليها؛ حيث أوضحت: "ابدأ يومك بشرب الماء، وامش لمدة 30 دقيقة، وكل طبق سَلطة". وأضافت: "قلل الملح، وكل فطوراً صحياً، وجرّب رياضة جديدة، وقلل الحلويات، وجرّب يوماً دون معلبات". وتابعت: "رطّب الجلد، وتحكّم في التوتر، ونم مبكراً، وقلل من مشاهدة التلفاز والجوّال، وتنفّس بعمق".

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