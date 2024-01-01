السعودية | القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى إعلان الجمهورية لبلادها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا تشابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا تشابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.