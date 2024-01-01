شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلزال اليابان.. سفارة المملكة تؤكد سلامة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت السفارة في اليابان، سلامة المواطنين السعوديين في البلاد، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين.

قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار يتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) قد قالت إن زلزالًا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما.