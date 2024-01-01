السعودية | “الدكتور الربيعة” يلتقي سفير سلطنة عُمان لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد .

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

ونوّه السفير العُماني بما تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم.