محافظ جدة يتفقد المشاريع التطويرية بمنشآت التجمع الصحي الثاني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 12:45 مساءً

تفقّد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، عددًا من المشاريع التطويرية بمنشآت التجمع الصحي الثاني بمحافظة جدة. جاء ذلك بحضور مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي، والرئيس التنفيذي للتجمع الثاني الدكتور شادي الخياط والمشرف على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير. واستمع محافظ جدة لشرح عن أبرز المشاريع التطويرية والتجهيزات الطبية والعلاجية والخدمات المقدمة للعناية بالمرضى، إضافة للمشاريع المنجزة والمشاريع الجاري العمل عليها ضمن خطط التحول المؤسسي لوزارة الصحة. وأكد الأمير سعود بن جلوي أن القيادة الرشيدة تولي صحة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن أولوية قصوى، لتحقيق مستقبل صحي زاهر، من خلال الدعم غير المحدود للمشاريع الصحية. وأشار إلى أن رؤية 2030 أعطت الأولوية لدعم البرامج الصحية والتحوّل الصحي، الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. وفي الختام كرّم سموّه المراكز الصحية الحاصلة على اعتماد "سباهي" المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

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