شكرا لمتابعة خبر عن الحج تنفي الإعلان عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن ما يتم تداوله عن الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ.

وقالت الوزارة، أنه “بالإشارة إلى ما يتم تداوله في شبكات‬ التواصل الاجتماعي، فإن وزارة الحج‬ والعمرة تنوه إلى أنه لم يتم الإعلان‬ رسميًا عن موعد فتح التسجيل لحجاج‬ الداخل لموسم حج 1445هـ، أو باقات‬ الحج، ونحو ذلك.

وتهيب وزارة الحج والعمرة بالجميع إلى ‎‫ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من‬‎ الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على‬ الإنترنت، أو ما ينشر عبر حساباتها‬ الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين.

‎‫

وأضافت الوزارة: “تجنّب المعلومات المغلوطة، والمصادر غير الموثوقة، واكتفِ بالمصادر الرسمية، ففيها تجد كل ما يهمك عن رحلة الحج لهذا العام”.