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سفارة المملكة لدى اليابان تؤكد على سلامة المواطنيين

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت سفارة المملكة لدى اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال وتبعاته،مؤكدة على سلامة المواطنين ، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وذكرت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862، متمنية السلامة للجميع.

وكان زلزال قوي قد هز وسط اليابان اليوم الاثنين، وصدرت على إثره تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي” في وسط البلاد وعند الساحل الغربي؛ بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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