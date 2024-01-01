شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة لدى اليابان تؤكد على سلامة المواطنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت سفارة المملكة لدى اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال وتبعاته،مؤكدة على سلامة المواطنين ، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وذكرت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862، متمنية السلامة للجميع.

وكان زلزال قوي قد هز وسط اليابان اليوم الاثنين، وصدرت على إثره تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي” في وسط البلاد وعند الساحل الغربي؛ بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.