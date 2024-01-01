شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تكشف عن شروط طلب لم الشمل في النقل الخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة التربية التعليم الشروط الرئيسية اللازمة لتقديم خدمة طلب لم الشمل في النقل الخارجي لمن يشغلون وظائف تعليمية (زوج، زوجة، أب، أم، أخ، أخت).

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية تتم وفقاً لعدد من الضوابط، منها: تسجيل أحد طالبي لم الشمل ليكون مسؤولاً عن الطلب ويصبح النقل وفق رغباته وموافقة الطرفين على الطلب.

أضافت الوزارة أنه لابد على طالبي “لم الشمل” مسؤولية استكمال تأكيده مـن الرئيس المباشر لكل منهما، وفي حال عدم استكمال الإجراءات فسيتم التعامل مع كل طلب كطلب نقل مستقل ووجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لم الشمل واستحقاقهما للنقل وفق المفاضلة.