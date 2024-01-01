انت الان تتابع هدف "بروزوفيتش" لاعب النصر الأجمل في الجولة الـ19 من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 4:54 مساءً

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي عبر منصة "إكس"، عن أجمل هدف بالجولة الـ19 بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة. وحصل هدف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش على لقب أفضل هدف في الجولة، وهو الذي سجله أمام التعاون، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة (4/1). واختارت الجماهير هدف بروزوفيتش كأفضل هدف بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 54 %، والذي كان يتنافس مع هدف خالد السبيعي لاعب الرائد أمام أبها في المباراة التي فاز فيها الرائد بنتيجة (4/3)، والذي حصل على نسبة تصويت بلغت 35 %. وتفوق أيضاً هدف بروزوفيتش على المغربي محمد فوزير لاعب الرائد والذي حصل على نسبة تصويت بلغت 11 %.

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