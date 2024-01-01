انت الان تتابع الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 5:15 مساءً

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الزلفي والغاط وشقراء والمجمعة ورماح، ومناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية وعسير، ويتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والمويه والخرمة ورنية، ومناطق الجوف والقصيم والشرقية والباحة وجازان. وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وجدة ورابغ وبحرة وخليص، ومنطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة وثادق ومرات والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج وضرما والدرعية وحريملاء وعفيف والدوادمي والقويعية ومناطق الحدود الشمالية وحائل والشرقية والمدينة المنورة.

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