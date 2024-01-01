شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مقيم لسرقته 2.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لسرقته مبلغًا ماليًا يقدّر بنحو 2.4 مليون ريال، وتقديمه بلاغًا كاذبًا بتعرضه للسرقة من مجهولين.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وزارة الداخلية

من ناحية أخرى، ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.