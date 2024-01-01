شكرا لقرائتكم خبر عن مسام: انتزاع 719 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2023، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من انتزاع 719 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.

وأوضحت أن منها لغمان مضادان للأفراد، و102 لغم مضاد للدبابات، و615 ذخيرة غير منفجرة.

نزع الألغام من الأراضي اليمنية

كما نزع فريق "مسام" 174 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة.

كما استطاع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و320 ذخيرة غير منفجرة، ونزع لغما مضادا للأفراد في مديرية حيس.

إحصائيات نزع الألغام من اليمن

وفي مديرية عين بمحافظة شبوة نزع لغمًا مضادًا للأفراد، وفي تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 37 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب.

أيضا نزع الفريق لغمًا مضادًا للدبابات و29 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و34 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 426 ألفًا و809 ألغام، بمختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا.