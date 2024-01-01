انت الان تتابع الجمعة.. انطلاق النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تنطلق يوم الجمعة المقبل النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024، الذي تحتضنه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير2024، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم.

سينطلق المشاركون من ربوع أرض الحضارات في مدينة العلا، ليعبر المسار من غرب السعودية إلى شرقها يتخللها العديد المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس، قبل أن يعود مجددًا إلى شواطئ البحر الأحمر ليختتم رحلته في مخيم البحر في مدينة ينبع، حيث يخوض المتسابقون تحديات جديدة على مدار 15 يومًا من المنافسات.

ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلة تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن المملكة، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كم، منها 4827 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.