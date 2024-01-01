شكرا لقرائتكم خبر المملكة تساند شعوب العالم بـ 344 مشروعا في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز في الثالث عشر من مايو 2015، على أن يكون رائدا للإغاثة والأعمال الإنسانية وينقل قيم السعودية إلى العالم. وكان عام 2023 عاما حافلا بالعطاء والمشاريع المثمرة فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة فيه 344 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ قيمتها 369,450,291

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تساند شعوب العالم بـ 344 مشروعا في 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.