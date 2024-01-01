برنامج للحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة جازان والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر أمس، اتفاقية لتطوير ودعم سبل التعاون الممكنة في مجال الدراسات والأبحاث والتدريب وتبادل الخبرات المشتركة.

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور خالد أصفهاني.

وشملت مجالات الاتفاقية تعزيز التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية والاستشارات، وتبادل الخبرات المشتركة في مجال الأبحاث والدراسات المختلفة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والتعاون المشترك في تأسيس برامج الدراسات العليا على البيئة البحرية والكائنات البحرية، والتأسيس المشترك للبنية التحتية لممكنات المؤسسة داخل المراكز البحثية المختصة بالجامعة.

وفي سياق متصل عقد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبوراسين اجتماعا مع وفد المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، تم خلاله بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين، وسبل التعاون في مجال الدراسات والأبحاث والتدريب وتبادل الخبرات.