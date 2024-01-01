جامعة الملك سعود تتصدرالبحث العالمي في الصيام والصحة

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وأظهرت الدراسة، التي تحلل النشر العالمي في هذا المجال المهم، الإسهامات الكبيرة والتأثير الواضح للجامعة، حيث يسلط هذا الإنجاز الضوء على فهم تأثيرات وفوائد الصيام خلال رمضان على الصحة.
ويعد البروفيسور السعودي أحمد باهمام، ثاني أكثر باحث نشرا في هذا المجال على مستوى العالم، خاصة أن أعماله البحثية الواسعة أسهمت بشكل كبير في فهم العالم للعلاقة بين الممارسات الدينية مثل: صيام رمضان، والنتائج الصحية.
وأكد هذا التقرير على تميز باحثي الجامعة، ودروهم الرائد في البحث العلمي، الذي يجمع بين ثقافة المجتمع والصحة، ويقدم رؤى ثمينة لملايين المسلمين الذين يصومون رمضان حول العالم.
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