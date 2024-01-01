شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للسجون" تكشف دور مركز "ثقة" في إعادة اندماج النزلاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مختلف مناطق المملكة، تقدم المديرية العامة للسجون خدمات المراكز التأهيلية التخصصية للنزلاء.

وتأتي تلك الخدمات كأحد أهداف المديرية لتقليل نسبة العودة إلى الجريمة.

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تأهيل ودعم النزيل

ومن بينها مركز "ثقة" الذي يعمل على تهيئة النزيل المتبقي على محكوميته سنة فأقل، لإعادة اندماجه في المجتمع.

أيضا يعمل على تعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل الإفراج عنه.

دعم الجوانب النفسية والاجتماعية للنزلاء

هذا ويسعى مركز "ثقة" إلى دعم الجوانب النفسية والاجتماعية للنزلاء، وفق برامج الرعاية التي تتضمن التأهيل والتدريب.

وتقوم تلك البرامج على أسس علمية في التأهيل الإصلاحي في المؤسسات العقابية، بوساطة فريق عمل مؤهل أكاديميًا وعلميًا.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وقبل نحو أسبوعين نظمت المديرية العامة للسجون، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق الـ(10) من شهر ديسمبر من كل عام.

وجاء بحضور عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي، ومدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش وعدد من منسوبي وزارة الداخلية، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض.

واستعرضت الندوة، الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في السجون، والبرامج الإصلاحية، الهادفة إلى تأهيل وتهيئة النزلاء لسوق العمل ليكونوا أفرادًا فاعلين بعد الإفراج عنهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم.