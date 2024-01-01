تراند اليوم : تركي آل الشيخ: الأمير محمد بن سلمان "حرفيا" أنقذ السعودية

صحيفة الخليج 365: قال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرفيا استطاع أن ينقذ المملكة، ورسم طريق مشرق لعشرات ومئات السنين.

وأضاف "آل الشيخ" خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي: الناس بتفهم وبتشوف وبتلمس، الاقتصاد معتمد بنسبة 96% أو 97% على النفط، واعطي مثال بسيط أزمة كورونا وما شهده النفط من أدنى مستويات، ماذا سوف يكون موقفنا، وهل كنا نقدر على أن نحافظ على سعر الصرف مقابل الدولار، ونصرف حتى رواتب موظفي الدولة، هل سيكون هناك تنمية في البلد، بالتأكيد لا.

وأردف: والقفزة في المميزات التي حصلت عليها المرأة وهي حق من حقوقها، والرؤية التي حصلت من قيادة المرأة والوظائف وتسلم المناصب القيادية، يوجد الآن مرتبة وزير و سفيرات وموظفات في الديوان.