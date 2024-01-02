تراند اليوم : تركي آل الشيخ يرد على اتهامه بإقالة "جيسوس" وعلاقته بتتويج الاتحاد

صحيفة الخليج 365: رد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على الاتهامات التي تعرض لها خلال فترة الماضية.

جيسوس وقال "آل الشيخ" خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي: "فيما يخص نادي الهلال اتهموني بأني سبب إقالة المدرب خورخي جيسوس اللي أنا سعيت لإحضاره، وأنا اللي تدخلت شخصيا لإحضاره ضغطت عليه وهو لم يكن موافق".

تنفيذ الطلبات وأضاف: كان لازم يحس فيه مسؤول يساعده في تنفيذ الطلبات التي يريدها، لأنهم لديهم متطلبات في التدريب والتجهيزات والراتب.

وأضاف: شخص مثل هذا وعلاقتي الشخصية معه كيف أكون سببًا في إقالته، وهو أقيل بعدما تركت الرياضة بشهر ونصف، في ديسمبر 2018.

إقالة وأردف: أنا لست سببًا في إقالة "جيسوس"، صار بينه وبين رئيس النادي خلافات ومع بعض اللاعبين في غرفة الملابس، وقالوا ما يكمل، واتهموني بأنى ضيعت الدوري على الهلال.

وعن علاقته بتتويج الاتحاد بدوري روشن الموسم الماضي، بسبب تغريدة وجهها لأحد مشجعي الفريق، قال: "الفريق حصل على اللقب، بعد 5 سنوات من هذه التغريدة".