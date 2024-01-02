رئيس الهيئة العامة للترفيه يُعلق على أحداث فندق ريتز كارلتون .. ماذا قال ؟

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تعليقه على أحداث فندق “ريتز كارلتون” والفساد الذي كان ينتشر في المملكة.

وخلال لقاءه مع الإعلامي عمار تقي، أعرب آل الشيخ عن استيائه من الفساد الذي كان ينخر نجاح أي مبادرة أو تطوير في البلاد، مؤكدًا أنه كان يدفع البلاد نحو الانحدار والتخلف. وأكد آل الشيخ أن جميع جوانب التطوير السياحي والاقتصادي والتراثي والتعزيز للهوية السعودية والتراثية كانت مدروسة بعناية.

وأضاف آل الشيخ أنه في ذلك الوقت كان هناك تشكيك وانتقاد للجهود المبذولة، ولكن بمجرد تحقيق النجاحات بدأت المملكة تجذب انتباه العالم بقوة. وأشار إلى أن الفساد، عندما يصل إلى مستويات مرتفعة، يؤدي إلى تدمير الاقتصاد ويعرقل عمليات التنمية ويؤثر سلبًا على السمعة الداخلية والخارجية. وعلق آل الشيخ على أحداث فندق “ريتز كارلتون” بكل فخر، معتبرًا إياها نقطة مفصلية في مكافحة الفساد وضربة قوية للفئة التي اعتادت على تسهيل الفساد. وأكد آل الشيخ على عزم المملكة في مكافحة الفساد وتطهير المجتمع منه.