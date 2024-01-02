شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. القبض على مخالفين لترويجهما الحشيش المخدر وأقراص ممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة، لترويجهما 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و16،875 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة جدة لترويجهما (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(16,875) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Hbw8fREgDh — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 1, 2024

This is a Twitter Status تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة جدة لترويجهما (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(16,875) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)