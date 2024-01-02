شكرا لقرائتكم خبر عن "تجمع الرياض الأول" يجري أكثر من 100 زراعة قوقعة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائيات تجمع الرياض الصحي الأول، عن إجراء أكثر من 100 عملية زراعة قوقعة خلال عام 2023، الذي حقق خلالها أعلى رقم على مستوى مراكز القوقعة بوزارة الصحة في أنحاء المملكة.

وأوضح قائد مسار الأنف والأذن والحنجرة في التجمع د. فهد التميمي، إجراء زراعة القوقعة لمختلف الفئات العمرية، والحالات المرضية التي أدت إلى فقدان السمع، منها فاقدو السمع منذ الولادة.

جلسات التأهيل التخاطبي

وتجري مراكز القوقعة التخصصية في "التجمع الأول" زراعة القوقعة الإلكترونية، والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية، بالإضافة إلى برمجة السماعة الخاصة بالزراعة، كما تقدم جلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة.

وتُعد مراكز تجمع الرياض الصحي الأول لزراعة القوقعة مرجعًا أساسيًا في مجالها، لوجود كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وذات كفاءة عالية، تعمل وفق أحدث التقنيات اللازمة لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة.