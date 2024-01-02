السعودية | جامعة أم القرى تطلق مبادرة “تحدي الجامعات للمشي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت جامعة أم القرى أمس، مبادرة “تحدّي الجامعات للمشي” بالتعاون مع وزارة الرِّياضة، ووزارة الصِّحة، وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة.

وأوضح عميد شؤون الطلُّاب بالإنابة الدكتور زائد الطويرقي أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المجتمع الجامعي على ممارسة النَّشاط البدني وتعزيز الصِّحة العامة لديهم، لافتًا إلى أن الجامعة تعكف على إطلاق برامج نوعيّة تسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية، وتعزيز رياضة المشي، ونشر ثقافتها، علاوة على توفير بيئة داعمة للأنشطة الرياضيَّة بمختلف أنواعها؛ سعيًا لزيادة معدّلات ممارسي الرِّياضة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكّد أهميّة تفعيل المبادرات الرِّياضيَّة بين أفراد المجتمع ولا سيما الجامعات؛ كونها مؤسسات تعليميّة تسعى باستمرار لخدمة المجتمع؛ بالتعاون والشراكة مع القطاعات المختلفة؛ مشيرًا إلى أن فعاليات المبادرة مستمرة على مدار أربعة أسابيع؛ بواقع جولة واحدة في الأسبوع؛ ويتم خلالها حساب خطوات المشاركين، وتخصيص جوائز للفائزين بأعلى عدد في خطوات المشي.