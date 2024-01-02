انت الان تتابع الهلال يبدأ محادثاته لضم الفرنسي دينيس بوانغا لاعب لوس أنجلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 11:22 صباحاً

كشفت صحيفة "le10sport" الفرنسية، عن بدء مسؤولي نادي الهلال، محادثاتهم مع الفرنسي دينيس بوانغا نجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي؛ لكسب خدماته بالميركاتو الشتوي الجاري. وأشارت الصحيفة، إلى أن أولمبيك مرسيليا، يرغب أيضًا في التعاقد مع "بوانغا" الذي تقدر قيمته نحو 15 مليون يورو، لكنه مبلغ كبير جدًا بالنسبة للنادي الفرنسي. وتبحث إدارة نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عن مهاجم بديل للمصاب البرازيلي "نيمار"؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم. وانتقل دينيس بوانغا "29عامًا"، إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي، في أغسطس 2022، قادمًا من سانت إتيان الفرنسي، كما لعب سابقًا لكل من لوريان، ومعارًا إلى ستراسبورغ. ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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