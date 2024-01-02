شكرا لمتابعة خبر عن ماجد القعيط: تعرض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل يقع تحت مظلة إصابات العمل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط أن تعرض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل يقع تحت مظلة إصابات العمل وتلزم المنشأة بعلاجه وتحمل جميع النفقات اللازمة

وقال القعيط :” هناك نوعين من الإصابات ، إصابة ليس لها علاقة بالعمل هذا ليس لنا علاقة بها ، ولكن الإصابة التي تحدث أثناء العمل هي التي لنا علاقة بها وكذلك الإصابة التي تحدث أثناء الطريق إلى العمل أو عائد منه وكذلك إذا كان الشخص في رحلة عمل أو وقت بريك الإصابات التي تحدث وقتها تصنف كإصابات عمل ”

وأضاف” النظام تكفل بحماية العامل وتعويضه من كافة الإصابات المختلفة سواء تسببت الإصابة في عجز دائم أو جزئي مؤقت “.