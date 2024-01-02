شكرا لمتابعة خبر عن السند يوضح حكم التعامل مع شركات التقسيط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكم التعامل مع شركات التقسيط إذا كان لا يوجد غرامة تأخير.

وقال المسند خلال حديثه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة:” إذا صدقوا بأن ليس هناك غرامة للتأخير، وأنه يأخذ الإنسان السلعة مؤجلة في قيمتها التي اشتراها وليس لأنه تأخر في السداد ما يأخذون عليه شيء وهذا ليس به شيء .”

وأضاف :” لا يجوز أخذ رسوم التأسيس أو رسوم بداية؛ لأن القاعدة كل قرض جر نفعًا فهو ربا .”