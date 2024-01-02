"توطين نجران" تزور "61" منشأة لبيع العطور والعود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 3:41 مساءً

نفّذت لجنةُ توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على محلّات بيع العطور والعود بنجران ومحافظة حبونا. وزارت اللجنة "61" منشأة؛ لحصر الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين فيها "101" موظف، منهم "14" موظفة. فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها "27" وافدًا من مختلف الجنسيات. كما حصرت لجنةُ التوطين أربعَ فرص عمل، جار تسويقها لشغلها بالسعوديين.

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