تراند اليوم : بالفيديو .. المدرب خليل الزياني يكشف سبب تركه للثانوية العامة وتوجهه للتجارية

صحيفة الخليج 365: كشف مدرب المنتخب السابق خليل الزياني عن سبب تركه للمدرسة الثانوية وتوجهه للتجارية.

وقال الزياني خلال لقائه في برنامج ألف ميل : كان هناك سبب وجيه وهو أنه في التجارية كانوا يعطون 150 ريال أما الثانوية ما يعطون شي، وأنا وأخوي اتجهنا للتجارية وكنا ناخذ منها 300 ريال نعطي منها للوالد لأن دخله كان محدود وكان هناك إيجارات وغيره فكنا نعطيه من راتبنا لي المدرسة.

وتابع: كما أن التجارية كانت 4 سنوات لكن الثانوية كانت 6 سنوات وبعدين التجارية فيها إنجليزي واقتصاد ومحاسبة يعني مرغوب اللي يتخرج من التجارية.

وأضاف: رحت السكة الحديد واشتغلت بها في عام 1367 وبعدين انتقلت للموانئ لأن رئيسي ما كان يحب الكرة ولا يرغب في تركي للعمل للذهاب للمعسكرات والمباريات فقال لي يا العمل يا الكرة، رحت لنسيبي اللي أخوه ماخذ أختي هو مدير شؤون موظفين في السكة الحديد قلت له هذا الموضوع الحين، والله من يوم رحت من هناك الله فتح علي.