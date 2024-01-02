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تراند اليوم : شاهد.. مواطن يوثق مجموعة من القطط الرملية العربية أثناء تجولها في البر

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول القط الرملي العربي في صحراء البر .

والتقط الفيديو مواطن أثناء تواجده بالبر بينما قال آخر: "هذا الهر الرملي"، ويسمع في الفيديو المواطن ينادي عليه ليأتي إليه.

وأبان الفيديو وجود ما يقرب 3 قطط رملية يتجولون أمام المواطن ومن برفقته.

جدير بالذكر أن قطّ الرّمال يعيش في المناطق الصحراويّة الحجريّة والرمليّة، ويُفضّل التواجد في المناطق ذات التضاريس المتعرّجة المليئة بالنباتات. ويتغذّى هذا الحيوان على القوارض الصغيرة، والثعابين، والسّحالي، كما يصطاد فرائسه في الليل، حيث يستطيع الرؤية الكاملة في الظلام، كما إنّه قادر على العيش دون ماء فيحصل على حاجته من الماء من فرائسه. ويتفادى قطُّ الرّمال درجات الحرارة العالية، ويستطيع الحفاظ على رطوبة جسمه دون الشعور بالعطش أو الجوع لفترة طويلة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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