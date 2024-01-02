السعودية | “الأمن البيئي” يضبط مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الملك عبدالعزيز

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الأمن البيئي” يضبط مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.