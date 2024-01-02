أمام الملك.. السفراء المعينون حديثا لدى عدد من الدول يؤدون القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقه بالرياض، اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة.

وقد أدى القسم كل من السفيرة المعينة لدى إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، والسفير المعين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والسفير المعين لدى المجر ماجد بن عبدالعزيز العبدان، والسفير المعين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط، والسفير المعين لدى أوغندا محمد بن خليل فالوده، والسفير المعين لدى بلغاريا رامي بن سعود العتيبي، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

حضر أداء القسم، معالي نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.