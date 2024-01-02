منصة بلّغ توقف تلاعبات المماطلين

انطلقت مؤخراً منصة «بلغ» التي توفر خدمات التبليغات والإخطارات القانونية المعتمدة للمحاكم ومكاتب المحاماة و الشركات والمؤسسات والأفراد في الداخل، والتي يعول عليها أن تكون حجية إثبات منتجة لآثارها.

رسالة موثقة

الخدمة التي جرى الترخيص لها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة تتوفر عبر الدخول إلى الحساب الشخصي لصاحب الطلب، ومن ثم تقديم بلاغ جديد، بعد تعبئة البيانات الخاصة بالبلاغ، والتي تشتمل على انقر على إنشاء بلاغ جديد، رقم الهوية، أو السجل التجاري لمستقبل البلاغ، وكتابة نص المطالبة الخاصة بالبلاغ، مع إمكانية إرفاق ملفات، عبر خيار توفر خدمة اختيار نص مفتوح، أو الاختيار من النماذج المقترحة وتعبئة الحقول الأساسية، ومن ثم سداد رسوم الخدمة، ليتم عقب ذلك إرسال البلاغ مباشرة عبر رسالة موثقة إلى مستقبل البلاغ رقم هاتفه المحمول المقيد في مركز المعلومات الوطني.

ويشترط للاستفادة من الخدمة أن يتوفر لدى صاحب الطلب رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ولا يكتفى برقم الهاتف، أو رقم السجل التجاري للشركات والمؤسسات، على أن يكون السجل التجاري سارياً، عند طلب الخدمة.

حجية التبليغ

كشف مصدر في المنصة أن خدمة «بلغ» تعد حجية وإثباتاً ولها قيمتها القانونية، بحيث لا يمكن للطرف الآخر «مستلم البلاغ» إنكار وصول البلاغ، إذ لإن الخدمة توفر خدمة إثبات التبليغ تقنياً، ويسهل للطرف الأول تقديمه حجية إثبات عند حدوث النزاعات والمطالبات أمام المحاكم، ويعد العاملون في مجال التجارة أكثر المستفيدين من الخدمة، فضلا عن ذلك فإن مما يميز خدمات المنصة، هو أن الرسالة تصل إلى الطرف الثاني في حينه وبموثوقية عالية.