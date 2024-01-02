انت الان تتابع "عسيري": لقاح قادم لمن بلغوا 65 عامًا وأكثر ضد "الفيروس المخلوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 6:49 مساءً

قال استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن المملكة ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ (65) سنة وأكبر ويليه إجازة لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول (6) أشهر من الحياة. ‏وأوضح "عسيري" أن لقاح كبار السن أجيز حتى الآن في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان. ‏وأضاف أن هذا الفيروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيس في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن، وأنه يتوقع أن يحدث اللقاح فارقًا عظيمًا - بإذن الله - في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد.

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