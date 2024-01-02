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توفير السكن لمرضى السرطان خلال رحلة علاجهم

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت توفير السكن لمرضى السرطان خلال رحلة علاجهم، وقعت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان اتفاقية تعاون مع شركة مهارة للموارد البشرية؛ بهدف دعم المبادرات الاجتماعية التي تخدم مرضى السرطان وتيسر رحلة تلقيهم للعلاج.

ونصت الاتفاقية على تمويل ودعم مبادرة ناقل «الإركاب» التي تعنى بتوفير تذاكر الطيران للمرضى القادمين من خارج مدينة الرياض، كما شملت تمويل ودعم مبادرة الإسكان التي تعنى بتوفير سكن للمرضى داخل مدينة الرياض أثناء فترة علاجهم.

وتهدف هذه الاتفاقية بين الجمعية وشركة مهارة للموارد البشرية، لترسيخ قيم التكاتف والتعاضد بين فئات المجتمع الواحد بما يخدم المرضى، وتتيح الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان لأفراد المجتمع، الإسهام في تيسير رحلة علاج مرضى السرطان ومساندتهم من خلال متجرها الالكتروني: https://store.saudicancer.sa/ .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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