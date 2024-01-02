كيف رد تركي آل الشيخ على اتهام موسم الرياض بمخالفة المجتمع السعودي المحافظ ؟

حل المستشار تركي آل الشيخ” ضيفا مع الإعلامي عمار تقي وخلال اللقاء تحدث رئيس هيئة الترفيه عن الكثير من الموضوعات الشائكة والهامة.

وخلال الحلقة التي لاقت رواجا واسعا رد آل الشيخ على الانتقادات التي واجهها موسم الرياض بسبب تنظيم الحفلات الغنائية واتهام البعض له بمخالفة المجتمع السعودي المحافظ.

من جانبه قال تركي آل الشيخ: “قبل أحداث جهيمان، كانت هناك حفلات غنائية تقام بشكل منتظم، مثل حفلات أم كلثوم التي كانت تعرض شهريًا على تلفزيون الإذاعة السعودية، كما كان لدينا دور سينما وحفلات غنائية في الأندية، ولدينا مطاعم مختلطة حيث يجتمع الناس بشكل طبيعي”.

وأضاف آل الشيخ: “لكن جاءت أحداث جهيمان وتطورت الأمور، وبدأنا نواجه أزمات متتالية مثل أزمة الخليج، وفيما بعد أحداث سبتمبر في أمريكا. وكان للطرح الإعلامي والتفكير والمناهج في ذلك الوقت دور كبير في توجيه الأمور بهذا الاتجاه”. وأكد آل الشيخ خلال حديثه أن الحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية ليست مخالفة للعادات والتقاليد السعودية، مشيرًا إلى أنها كانت تحدث بشكل طبيعي في الماضي. وأشار إلى أن تطور الأحداث وتغير الطرح الإعلامي والتفكير في المجتمع كان له تأثير في تغيير النظرة نحو هذه الفعاليات.