«التدريب التقني» تنفذ 1500 برنامج إرشادي خلال الفصل الأول

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وأوضحت المؤسسة أن من أبرز البرامج المنفذة خلال الفصل الماضي برنامج تهيئة المتدرب الجديد الذي استفاد منه 45,026 مستفيدا، ومن برنامج الصحة النفسية لـ88,710 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ برنامج الوقاية من التدخين لـ99,207 مستفيدين، كما عقد البرنامج التحضيري للتفوق العلمي لـ26,904 مستفيدين، كما استفاد من برنامج التنمية السلوكية 65,495 متدربا ومتدربة، ومن ضمن البرامج التي نفذت أيضا برنامج تطوير المهارات التقنية والمعرفية لـ22,102 مستفيد، وتنفيذ برنامج في مجال التوعية الرقمية لـ60,759 مستفيدا، واستفاد 72,614 متدربا ومتدربة من برنامج الحماية الفكرية، وأيضا استفاد 23,148 من المتدربين والمتدربات من برنامج التكامل المهني.
وأضافت المؤسسة أن عدد اللقاءات التوجيهية مع المتدربين والمتدربات المنعقدة بالمنشآت التدريبية بلغ 677 لقاء، ووصل عدد الجلسات الإرشادية المقدمة للمتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد نحو 1300 جلسة، وعقدت الإدارات العامة للتدريب التقني بالمناطق لقاءات إرشادية وتوجيهية مع المتدربين بلغ عددها 44 لقاء.
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